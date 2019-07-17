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Факти / Надзвичайні події

У метро Києва на рейки впав чоловік

Сьогодні близько 8.10 у метро Києва на рейки впала людина, через що довелося на кілька хвилин зупинити рух синьої гілки метрополітену.

У метро Києва на рейки впав чоловік

На гілці метро сполученням від Героїв Дніпра до Теремків зупиняли рух поїздів, оскільки близько 8.10 на рейки впала людина.

Пасажир впав на рейки на станції метро Олімпійська, через що рух зупиняли на чотири хвилини.

– Чоловік живий, поліція з’ясовує причини, лікарі проводять огляд, – йдеться у повідомленні.

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Наразі робота метро відновлена у звичайному режимі.

До слова, на станціях метро Нивки та Іподром з 15 липня перестали приймати і продавати жетони.

Джерело: Київський метрополітен

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