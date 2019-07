11.23. Число жертв пожара в студии по производству аниме в Киото увеличилось до 23.

9.55. В Японском Киото 41-летний мужчина поджог студию по производству аниме, разлив внутри помещения бензин или керосин. В результате пожара погибло много людей, 38 человек были госпитализированы.

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек. О судьбе некоторых из них до сих пор ничего не известно.

Полиция задержала злоумышленника.

[Breaking] As many as 10 people are feared dead following a suspected arson attack at the No. 1 Studio building of Kyoto Animation on Thursday morning https://t.co/Da1jv2HdMR pic.twitter.com/YsnEL2WHl7

— MyAnimeList (@myanimelist) July 18, 2019