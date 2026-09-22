На территории Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. По классификации подземные толчки относятся к сильно умеренным.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГЦСК).

Землетрясение в Полтавской области

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в Мачуховской общине Полтавского района Полтавской области во вторник, 22 сентября, в 12:49.

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Источник подземных толчков располагался на глубине 3 км (по общим географическим координатам — на глубине 9 км).

Географические координаты источника землетрясения – 49,57 градусов северной широты и 34,31 градуса восточной долготы. Эпицентр находился:

в 17 км юго-западнее Полтавы;

в 129 км северо-западнее города Днепр.

Как отмечается, информации о разрушении или пострадавших в результате толчков пока не поступало.

Землетрясение – это одно из самых опасных природных явлений, которое возникает из-за внезапного высвобождения энергии в земной коре.

По оценкам ЮНЕСКО, подземные толчки остаются лидером среди стихийных бедствий по масштабам человеческих потерь и экономического ущерба.

Ранее факты ICTV объясняли, что такое землетрясение, какие причины его возникновения и характеристики.

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