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Факты / Происшествия

В Греции произошло мощное землетрясение

В Афинах – столице Греции – произошло мощное землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрус

В Греции около 14.30 произошло землетрясение – подземные толчки оценили в 5,3 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в 23 км на северо-запад от Афин.

Читайте: У побережья Канады произошло сильное землетрясение

Информация о травмах или разрушениях не поступала, хотя сообщалось об отключениях электроэнергии в центре греческой столицы.

Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.

Источник: Ekathimerini

Фото: Dreamstime

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