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Факты / Происшествия

У побережья Канады произошло сильное землетрясение

В Канаде на западном побережье острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Землетрус

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился примерно в 320 км от города Принс-Руперт на острове Ванкувер в Канаде.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Читайте: Землетрясение в Одесской области: качнуло три страны

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.

Угрозы цунами нет.

Джерело: USGS

Фото: Dreamstime

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