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Факти / Надзвичайні події

У Греції стався потужний землетрус

В Афінах – столиці Греції – стався потужний землетрус силою 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус

У Греції близько 14.30 стався землетрус – підземні поштовхи оцінили в 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходився за 23 км на північний захід від Афін.

Читайте: Біля узбережжя Канади стався сильний землетрус

Інформація про травмування або руйнування не надходила, хоча повідомлялося про відключення електроенергії в центрі грецької столиці.

Нещодавно землетрус магнітудою 6,8 балів стався у Японії.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Dreamstime

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