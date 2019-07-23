На Киевщине в Ирпене произошла драка а потом стрельба, потому что ритуальные службы не поделили покойника.

В Ирепене под Киевом произошла перестрелка между сотрудниками конкурирующих ритуальных служб – они не смогли решить, кто заберет тело покойника.

За право отвезти покойника в морг сошлись две компании могильщиков – сначала ругались, потом дрались, а напоследок устроили стрельбу. Пистолеты оказались травматичными, но несмотря на это пострадало четыре человека.

Сам покойник в собственной квартире на глазах у детей перерезал себе горло. Сын и дочь видели, как отец истекал кровью и как врачи пытались его спасти.

Стрельба произошла во дворе многоэтажки, когда катафалки приехали по мертвеца. Говорят, что в городе есть свой монополист, а тут появился конкурент, вот и дошло до драки.

– В ход пошли кулаки, а после чего и травматическое оружие. Одному из мужчин уже объявлено о подозрении. Еще один стрелявший также сам получил ранения, после чего скрылся с места происшествия, затем он обратился в одну из больниц города Киева, где и находится на лечении, – отметил спикер полиции Киевщины Николай Жукович.

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К слову, 5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.