В Перу вулкан начал выбрасывать столбы пепла, население готовится к эвакуации.

В Перу проснулся вулкан Убинас и люди готовятся к новым взрывам в кратере.

Вулкан выбрасывает столбы пепла высотой 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии.

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В Национальном институте геологии и металлургии рекомендуют начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Однако не все готовы покинуть свои дома.

К слову, ранее власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах стран. Там проживают примерно 30 тысяч человек.

Источник: Еuronews.com