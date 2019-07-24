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Факти / Надзвичайні події

У Перу прокинувся вулкан – населення готують до евакуації

У Перу вулкан почав викидати стовпи попелу, населення готується до евакуації.

У Перу прокинувся вулкан – населення готують до евакуації

У Перу прокинувся вулкан Убінас і люди готується до нових вибухів у кратері.

Вулкан викидає стовпи попелу заввишки 1,5 кілометри. Попел долетів до сусідньої Болівії.

Читайте: Виверження супервулкану призведе до глобальної катастрофи – вчені

У Національному інституті геології і металургії рекомендують почати негайну евакуацію довколишніх населених пунктів. Однак не всі готові покинути свої будинки.

До речі, раніше влада ввела надзвичайний стан на 60 днів у трьох південних департаментах країни. Там проживають приблизно 30 тисяч осіб.

Джерело: Еuronews.com

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