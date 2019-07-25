В Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли мертвым 11-летнего мальчика.

25 июля около 6.00 в селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области вблизи железнодорожных путей был найден подросток без признаков жизни.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом Рахов — Киев возвращался домой с отдыха.

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В Fakty.ua сообщили, что накануне пропал похожий по приметам мальчик Тимофей, который вместе с другими детьми возвращался из спортивного лагеря в Яремче. В последний раз его видели в поезде, но когда дети проснулись — в купе остались только его вещи.

Сейчас правоохранители продолжают работу на месте. Они опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства происшествия.

К слову, в Николаевской области на перегоне Полтавка – Загальна Користь подросток бросился под грузовой поезд из-за неразделенной любви.