PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Возвращался домой с отдыха: на Хмельниччине возле путей нашли тело 11-летнего подростка

В Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли мертвым 11-летнего мальчика.

Возвращался домой с отдыха: на Хмельниччине возле путей нашли тело 11-летнего подростка

25 июля около 6.00 в селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области  вблизи железнодорожных путей был найден подросток без признаков жизни.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом Рахов — Киев возвращался домой с отдыха.

Читайте: Подкинул на 4 метра в воздух: в США бизон напал на 9-летнюю одесситку (18+)

В Fakty.ua сообщили, что накануне пропал похожий по приметам мальчик Тимофей, который вместе с другими детьми возвращался из спортивного лагеря в Яремче. В последний раз его видели в поезде, но когда дети проснулись — в купе остались только его вещи.

Сейчас правоохранители продолжают работу на месте. Они опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства происшествия.

К слову, в Николаевской области на перегоне Полтавка – Загальна Користь подросток бросился под грузовой поезд из-за неразделенной любви.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка