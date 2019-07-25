У Хмельницькій області між залізничними коліями знайшли мертвим 11-річного хлопчика.

25 липня близько 6.00 у селі Волоське Деражнянського району Хмельницької області поблизу залізничних колій був знайдений підліток без ознак життя.

На місце події прибули поліцейські. Вони встановили особу загиблого. Ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі потягом Рахів-Київ повертався додому з відпочинку.

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У Fakty.ua повідомили, що напередодні зник схожий за прикметами хлопчик Тимофій, який разом з іншими дітьми повертався зі спортивного табору у Яремче. Останнього разу його бачили у потягу, але коли діти прокинулися – у купе залишилися лише його речі.

Зараз правоохоронці продовжують роботу на місці. Вони опитують всіх можливих свідків, щоб встановити обставини події.

До речі, у Миколаївській області на перегоні Полтавка – Загальна Користь підліток кинувся під вантажний потяг через нерозділене кохання.