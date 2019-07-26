В Хабаровском крае в палаточном лагере Спецназ несовершеннолетние жестоко избили мальчика.

В палаточном лагере Спецназ, который расположен в Хабаровском крае, дети жестоко избили 11-летнего мальчика и выбросили его в окоп умирать. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника I степени.

Из окопа мальчик смог дозвониться до родных. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

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По данным следствия, к избиению мальчика причастны несовершеннолетние.

Инцидент произошел 23 июля. Сейчас лагерь Спецназ дети, который проводит спортивные и военно-спортивные мероприятия для детей 10–17 лет, закрыт.

К слову, в Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли мертвым 11-летнего мальчика.