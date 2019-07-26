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Факти / Надзвичайні події

У Росії неповнолітні зламали хлопчикові хребет і кинули помирати в окоп

У Хабаровському краї у наметовому таборі Спецназ неповнолітні жорстоко побили хлопчика.

У Росії неповнолітні зламали хлопчикові хребет і кинули помирати в окоп

У наметовому таборі Спецназ, який розташований у Хабаровському краї, діти жорстоко побили 11-річного хлопчика і викинули його в окоп вмирати. У нього діагностували черепно-мозкову травму і перелом хребта I ступеня.

З окопу хлопчик зміг додзвонитися до рідних. Зараз дитина перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

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За даними слідства, до побиття хлопчика причетні неповнолітні.

Інцидент стався 23 липня. Зараз табір Спецназ діти, який проводить спортивні та військово-спортивні заходи для дітей 10-17 років, закритий.

До речі, у Хмельницькій області між залізничними коліями знайшли мертвим 11-річного хлопчика.

Джерело: ТАСС

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