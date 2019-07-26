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В Кременчуге 19-летняя девушка разбила лицо мужчине и отобрала телефон

В Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка напала на мужчину, разбив ему лицо, и отобрала мобильный телефон.

У Кременчуці дівчина розбила обличчя чоловікові

Молодая девушка ночью нанесла незнакомому мужчине многочисленные телесные повреждения – его лицо похоже на кровавое месиво.

После совершенного она сбежала вместе с подругой, а мужчине пришлось вызвать скорую.

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Патрульным быстро удалось задержать подозреваемых по внешним признакам, предоставленным потерпевшим.

Все обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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В Кременчуге 19-летняя девушка разбила лицо мужчине и отобрала телефон / 3 фотографии

К слову, недавно под Киевом пьяные девушки-подростки напали на врачей скорой.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Нацполиция

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