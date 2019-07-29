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За нацистскую свастику в ТЦ Киева объявили подозрение 17-летнему парню

На Оболони в Киеве 17-летний парень в одном из торговых центров загрузил через TeamViewer на LED-экран, где транслировалась реклама, фото с символикой нацистского режима.

Нацистська свастика у ТЦ Києва

Юный киевлянин сделал это еще 19 февраля в ТЦ на проспекте Бандеры, воспользовавшись своим мобильным телефоном.

Он зашел в систему компьютера, с которого транслировалась реклама на LED.

Пароль был на мониторе из-за сбоя в работе компьютера.

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То есть он воспользовался технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.

По результатам расследования, 29 июля прокуратура объявила несовершеннолетнему подозрение по ч. 1 ст. 436-1 УКУ – Распространение и публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Кстати, почти год назад в Германии разрешили продавать видеоигры, в которых используется нацистская символика.

Источник: Прокуратура Киева

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