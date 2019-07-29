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За нацистську свастику у ТЦ Києва оголосили підозру 17-річному хлопцю

На Оболоні у Києві 17-річний хлопець в одному з торгових центрів завантажив через TeamViewer на LED-екран, де транслювалася реклама, фото з символікою нацистського режиму.

Нацистська свастика у ТЦ Києва

Юний киянин зробив це ще 19 лютого у ТЦ на проспекті Бандери, скориставшись своїм мобільним телефоном.

Він зайшов до системи комп’ютера, з якого транслювалася реклама на LED.

Пароль був на моніторі через збій у роботі комп’ютера.

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Тобто він скористався технічною несправністю та завантажив у систему фото із зображенням нацистської свастики.

За результатами розслідування, 29 липня прокуратура оголосила неповнолітньому підозру за ч. 1 ст. 436-1 ККУ – Поширення та публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

До речі, майже рік тому в Німеччині дозволили продавати відеоігри, в яких використовується нацистська символіка.

Джерело: Прокуратура Києва

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