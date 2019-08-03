В Черновицкой области в результате ДТП погиб гражданин соседнего государства.

В Черновицкой области в селе Тарашаны столкнулись автомобилей Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

– Машины ехали в попутном направлении. Водитель минивэна Volkswagen Sharan, который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель Mercedes-Benz, который ехал сзади, не успел среагировать и столкнулся, – рассказали в полиции.

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В результате аварии водитель минивэна погиб на месте происшествия. Умерший был гражданином соседнего государства.

Кроме того, в результате столкновения пострадали водитель легковушки и трое его пассажиров.

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