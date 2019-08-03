У Чернівецькій області внаслідок ДТП загинув громадянин сусідньої держави.

У Чернівецькій області у селі Тарашани зіткнулися автомобілів Volkswagen Sharan і Mercedes-Benz.

– Автівки їхали у попутному напрямку. Водій мінівена Volkswagen Sharan, що рухався попереду, раптово почав маневр розвороту. Водій Mercedes-Benz, який їхав позаду, не встиг зреагувати й допустив зіткнення, – розповіли у поліції.

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Внаслідок аварії водій мінівена загинув на місці пригоди. Померлий був громадянином сусідньої держави.

Крім того, внаслідок зіткнення постраждали водій легковика та троє його пасажирів.







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