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Факти / Надзвичайні події

У Чернівецькій області іноземець спровокував смертельну ДТП

У Чернівецькій області внаслідок ДТП загинув громадянин сусідньої держави.

У Чернівецькій області іноземець спровокував смертельну ДТП

У Чернівецькій області у селі Тарашани зіткнулися автомобілів Volkswagen Sharan і Mercedes-Benz.

– Автівки їхали у попутному напрямку. Водій мінівена Volkswagen Sharan, що рухався попереду, раптово почав маневр розвороту. Водій Mercedes-Benz, який їхав позаду, не встиг зреагувати й допустив зіткнення, – розповіли у поліції.

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Внаслідок аварії водій мінівена загинув на місці пригоди. Померлий був громадянином сусідньої держави.

Крім того, внаслідок зіткнення постраждали водій легковика та троє його пасажирів.

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У Чернівецькій області іноземець спровокував смертельну ДТП / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в напрямку правого берегана Південному мосту загорілася машина, внаслідок чого рух на мосту уповільнено.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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