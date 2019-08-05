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Факты / Происшествия

В Египте произошло ДТП со взрывом – 19 человек погибли

В Каире (Египет) произошло масштабное ДТП, за которым последовал взрыв.

ДТП в Египте

В Каире (Египет) произошло масштабное ДТП, которое привело к взрыву и гибели 19 людей. Еще 32 человека получили ранения в результате аварии.

По информации правоохранительных органов страны, ДТП произошло из-за того, что автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другими авто.

Незадолго после аварии произошел взрыв, который повредил фасад Национального института рака. Здание находилось в нескольких десятках метров от места ДТП.

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Взорваться мог стать кислородный баллон, который находился в одном из автомобилей.

Движение на месте происшествия восстановили.

Масштабное ДТП в Египте

К слову, в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Sharan и Mercedes-Benz.

Источник: Al Arabiya

Фото: KSA24EN Egypt Today Magazine

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