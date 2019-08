В Каире (Египет) произошло масштабное ДТП, которое привело к взрыву и гибели 19 людей. Еще 32 человека получили ранения в результате аварии.

По информации правоохранительных органов страны, ДТП произошло из-за того, что автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другими авто.

Незадолго после аварии произошел взрыв, который повредил фасад Национального института рака. Здание находилось в нескольких десятках метров от места ДТП.

17 people have died and 32 have been injured in an explosion outside #Egypt‘s National Cancer Institute in central #Cairo, Egypt’s health ministry said early on Monday.

