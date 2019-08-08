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Факты / Происшествия

Готовил диверсию на военном аэродроме: СБУ задержала россиянина

Сотрудники СБУ задержали в Черкасской области гражданина России во время подготовки диверсии на военном объекте.

диверсия

В Черкасской области задержан гражданин России, который занимался изготовлением взрывчатых веществ и готовил диверсию на военном аэродроме.

Мужчина проживал в Черкасской области и проводил разведку на территориях, которые прилегают к военному аэродрому ВСУ.

Во время обыска у него дома нашли три взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатки, записи с химическими формулами, специализированную литературу и схемы изготовления взрывчатки.

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Также были найдены материалы, которые подтверждают факт о сборе информации об аэродром.

По факту открыто производство по ч. 1 ст.14, ч. 1 ст.113 (подготовка к диверсии) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчаткой) Уголовного кодекса. Россиянин взят под стражу.

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Готовил диверсию на военном аэродроме: СБУ задержала россиянина / 5 фотографий

Напомним, в аэропорту Борисполь сотрудники пограничной службы задержали россиянина, который находится в международном розыске за мошенничество.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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