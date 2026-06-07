Бывший президент США Джо Байден впервые за длительное время публично резко высказался о действующем президенте Дональде Трампе.

Об этом пишет The New York Times.

Критика Трампа со стороны Байдена: что известно

Во время мероприятия Демократической партии в Су-Фолсе Байден выступил с наиболее политически острой речью после своего президентства.

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Американский экспрезидент Джо Байден публично подверг критике нынешнего лидера США Дональда Трампа, назвав его самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов Америки.

Он подверг критике ряд решений Трампа, в том числе инфраструктурные проекты в Белом доме и символические изменения в федеральных учреждениях.

— Боже мой… сносить Восточную комнату Белого дома, чтобы освободить место для бального зала, более подходящего для Версаля, — сказал Байден, вызвав реакцию собравшихся.

Он также иронизировал по другим инициативам Трампа, в частности о переименовании объектов и строительстве масштабных проектов, которые, по его словам, являются проявлением тщеславия.

Выступление Байдена произошло на фоне постепенного возвращения семьи Байденов в публичное пространство, вызывающее смешанные реакции внутри Демократической партии США, пишет издание.

Часть политиков считает, что тема бывшего президента снова обостряет внутренние дискуссии о поражении на выборах 2024 года.

Несмотря на это, выступление в Южной Дакоте собрало поддержку местных демократов, приветствовавших появление экспрезидента и его жесткие заявления в адрес Трампа.

По данным The New York Times, в последние недели семья Байденов активнее появляется в публичном пространстве. В частности, из-за книжного тура Джилл Байден и активности Гантера Байдена в социальных сетях.

Сам экспрезидент также намекает на подготовку мемуаров и постепенное возвращение к политическим комментариям.

Действующий президент США Дональд Трамп нередко резко высказывался о Джо Байдене.

В частности, в конце декабря 2025 во время своего обращения к нации в Белом доме, назвав беспорядком политические решения предшественника.

Среди проблем, по его мнению, были открытые границы, мужчины, выступающие в женских видах спорта, рост преступности, худшие торговые соглашения в истории, больное и коррумпированное федеральное правительство.

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