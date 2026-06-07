Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявления о возможном “украинском сценарии” для страны через ее внешнеполитический курс, а также на призывы провести референдум относительно выбора между членством в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе.

Пашинян отреагировал на угрозы украинским сценарием

Комментируя предупреждение белорусского диктатора Александра Лукашенко о якобы риске повторения “украинского сценария”, Пашинян назвал такие заявления несерьезными.

Он также подчеркнул, что Армения не может быть исключена из ЕАЭС, поскольку решения в объединении принимаются консенсусом всех участников.

Сейчас смотрят

Относительно возможного референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС, премьер отметил, что для этого нет оснований. По его словам, Армения не подавала заявку на вступление в Евросоюз и не имеет статуса страны-кандидата.

— Что касается проведения референдума — ЕАЭС или ЕС, то должен быть предмет референдума, а для этого Армения должна официально обратиться с заявкой для того, чтобы стать членом ЕС или иметь статус кандидата в члены ЕС, — цитирует NEWS.am Пашиняна.

Пашинян подчеркнул, что правительство продолжит реализацию реформ и взаимодействие с европейскими партнерами без лишних политических шагов ради формальностей.

В то же время, он выразил мнение, что некоторые партнеры по ЕАЭС действуют контрпродуктивно, поскольку вместо усиления привлекательности союза для Армении достигают противоположного эффекта.

Ранее российский диктатор Владимир Путин не раз призывал Армению определиться между интеграцией в ЕС и участием в ЕАЭС, а также проводил параллели с Украиной. Подобные заявления в конце мая сделал Лукашенко.

В то же время, сам Никол Пашинян уже заявлял ранее, что пока не видит оснований для проведения референдума относительно выбора между ЕС и ЕАЭС.

7 июня в Армении проходят парламентские выборы. Это первое общенациональное голосование после событий 2023 года, когда Азербайджан возобновил контроль над Нагорным Карабахом. В выборах принимают участие 18 политических сил, среди которых и правящая партия Гражданского договора во главе с Пашиняном.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.