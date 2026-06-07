Подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ в ночь на 7 июня нанесли серии ударов по топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму.

В частности, поражены нефтебаза Семиколодезянская и нефтяной терминал в Феодосии, которые использовались российскими войсками для логистических нужд.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.

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Удар по нефтебазе Семиколодезянска в Еди-Кую и терминала в Феодосии: что известно

В ночь на 7 июня военнослужащие ССО нанесли удары по ряду нефтяных объектов во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о нефтебазе Семиколодезянская в поселке Еди-Кую (оккупационное название — Ленино) и морском нефтяном терминале в Феодосии.

Нефтебаза Семиколодезянская в Еди-Кую на карте

По данным ССО, нефтебаза Семиколодезянская находится примерно в 200 км от линии боевого столкновения.

Объект используется российскими войсками как перевалочный пункт для хранения и транспортировки дизельного горючего, мазута и битума.

На территории нефтебазы размещено девять резервуаров объемом от 700 до 3 000 куб. м.

Оттуда топливо распределяется для нужд оккупационных сил на территории Крыма и других временно оккупированных регионов Украины.

Нефтяной терминал в Феодосии на карте

Пораженный морской нефтяной терминал в Феодосии расположен примерно в 250 км от линии фронта.

На объекте находятся семь резервуаров объемом 10 и 20 тыс. куб. м., которые используются для перевалки нефтепродуктов между железнодорожными цистернами и морскими судами.

— Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического упадка врага вести войну против Украины, — отметили военные.

Напомним, украинские Силы обороны установили контроль в воздухе над частью наземного маршрута, по которому российские силы осуществляют поставки в временно оккупированный Крым.

По данным ССО, беспилотники подразделения регулярно поражают технику и нарушают логистические цепи противника в направлении Мелитополь — Чонгар, который является одним из ключевых участков сухопутного соединения с полуостровом.

Поэтому уже фиксируются осложнения в поставках войск РФ, в частности горючего.

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