Поражено нефтебазу в Еди-Кую и терминал в Феодосии — ССО
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ в ночь на 7 июня нанесли серии ударов по топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму.
В частности, поражены нефтебаза Семиколодезянская и нефтяной терминал в Феодосии, которые использовались российскими войсками для логистических нужд.
Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.
Удар по нефтебазе Семиколодезянска в Еди-Кую и терминала в Феодосии: что известно
В ночь на 7 июня военнослужащие ССО нанесли удары по ряду нефтяных объектов во временно оккупированном Крыму.
Речь идет о нефтебазе Семиколодезянская в поселке Еди-Кую (оккупационное название — Ленино) и морском нефтяном терминале в Феодосии.
Нефтебаза Семиколодезянская в Еди-Кую на карте
По данным ССО, нефтебаза Семиколодезянская находится примерно в 200 км от линии боевого столкновения.
Объект используется российскими войсками как перевалочный пункт для хранения и транспортировки дизельного горючего, мазута и битума.
На территории нефтебазы размещено девять резервуаров объемом от 700 до 3 000 куб. м.
Оттуда топливо распределяется для нужд оккупационных сил на территории Крыма и других временно оккупированных регионов Украины.
Нефтяной терминал в Феодосии на карте
Пораженный морской нефтяной терминал в Феодосии расположен примерно в 250 км от линии фронта.
На объекте находятся семь резервуаров объемом 10 и 20 тыс. куб. м., которые используются для перевалки нефтепродуктов между железнодорожными цистернами и морскими судами.
— Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического упадка врага вести войну против Украины, — отметили военные.
Напомним, украинские Силы обороны установили контроль в воздухе над частью наземного маршрута, по которому российские силы осуществляют поставки в временно оккупированный Крым.
По данным ССО, беспилотники подразделения регулярно поражают технику и нарушают логистические цепи противника в направлении Мелитополь — Чонгар, который является одним из ключевых участков сухопутного соединения с полуостровом.
Поэтому уже фиксируются осложнения в поставках войск РФ, в частности горючего.