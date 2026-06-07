Российский беспилотник попал по электровозу в Запорожье: поднялся пожар
7 июня русские войска атаковали электровоз в Запорожье.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Атака на электровоз в Запорожье 7 июня: что известно
По данным Министерства развития общин и территорий Украины, атака на электровоз в Запорожье произошла сегодня, 7 июня.
Враг попал беспилотником по подвижному составу Укрзализныци.
На месте удара вспыхнул пожар.
В результате вражеской атаки на электровоз в Запорожье пострадавшие не зафиксированы.
— Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что РФ продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины и призвали придерживаться алгоритмов безопасности и оперативно реагировать на сообщения об угрозах.
Напомним, 30 мая российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.
В результате удара был поврежден электровоз и тепловоз.
Кроме того, погиб машинист. Пострадали еще два работника.
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины