7 июня русские войска атаковали электровоз в Запорожье.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Атака на электровоз в Запорожье 7 июня: что известно

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, атака на электровоз в Запорожье произошла сегодня, 7 июня.

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На месте удара вспыхнул пожар.

В результате вражеской атаки на электровоз в Запорожье пострадавшие не зафиксированы.

— Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что РФ продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины и призвали придерживаться алгоритмов безопасности и оперативно реагировать на сообщения об угрозах.

Напомним, 30 мая российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.

В результате удара был поврежден электровоз и тепловоз.

Кроме того, погиб машинист. Пострадали еще два работника.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

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