СБУ квалифицирует удар по ЦХОЯТ как военное преступление: детали расследования
Служба безопасности Украины квалифицирует российскую атаку на площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) 7 июня как военное преступление.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Атака РФ на ЦХОЯТ: квалификация
Атаку российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения, СБУ квалифицирует как военное преступление (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
— Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа Герань-2 в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения, — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что в результате атаки на ЦХОЯТ были повреждены здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.
Следователи установили, что удар не повлиял на работу хранилища, а радиационный фон находится в норме.
Обошлось без пострадавших.
Расследование осуществляется при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Напомним, в ночь на 7 июня российские войска атаковали дроном площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива.
В здании приема контейнеров вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован.
В связи с этим, команда МАГАТЭ в ближайшее время посетит ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне для оценки последствий удара беспилотника.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нападения на ядерные объекты абсолютно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности.
Фото: Энергоатом