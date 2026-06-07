Служба безопасности Украины квалифицирует российскую атаку на площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) 7 июня как военное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Атака РФ на ЦХОЯТ: квалификация

Атаку российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения, СБУ квалифицирует как военное преступление (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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— Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа Герань-2 в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения, — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в результате атаки на ЦХОЯТ были повреждены здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ.

Следователи установили, что удар не повлиял на работу хранилища, а радиационный фон находится в норме.

Обошлось без пострадавших.

Расследование осуществляется при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 7 июня российские войска атаковали дроном площадку Центрального хранилища отработанного ядерного топлива.

В здании приема контейнеров вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован.

В связи с этим, команда МАГАТЭ в ближайшее время посетит ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне для оценки последствий удара беспилотника.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нападения на ядерные объекты абсолютно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности.

Фото: Энергоатом

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