В России на полигоне во время испытания реактивного двигателя произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.

Испытания жидкостного реактивного двигателя в российском Архангельске вышли из-под контроля и завершились взрывом.

В Минобороны России отчитались, что в результате происшествия погибли два человека. Еще шестеро – военные и работники предприятия-разработчика – получили травмы.

Источн ики информагенств сообщают, что двигатель испытывали на полигоне в селе Ненокса.

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Также в сети появилась информация о том, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза. Военное ведомство РФ это опровергает, отметив, что взрыв не сопровождался выбросом радиации и вредных веществ.

Напомним, на артиллерийском складе в поселке Каменка в России произошел пожар, из-за которого началась массовая эвакуация людей из ближайших районов.

Источник: РБК