За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 330 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 566-е сутки полномасштабной войны превысили 1,374 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 8 июня 2026 года

личного состава — около 1 374 950 (+1 330);

танков — 11 997 (+8);

боевых бронированных машин — 24 705 (+5);

артиллерийских систем — 43 564 (+85);

РСЗО — 1 847 (+3);

средств ПВО — 1 409 (+2);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

наземных робототехнических комплексов — 1 607 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 336 224 (+2 161);

крылатых ракет — 4 733;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 104 414 (+363);

специальной техники — 4 259 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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