Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 8 июня: ликвидировано еще 1330 оккупантов, 85 артсистем и 2161 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 330 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 566-е сутки полномасштабной войны превысили 1,374 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери РФ на 8 июня 2026 года
- личного состава — около 1 374 950 (+1 330);
- танков — 11 997 (+8);
- боевых бронированных машин — 24 705 (+5);
- артиллерийских систем — 43 564 (+85);
- РСЗО — 1 847 (+3);
- средств ПВО — 1 409 (+2);
- самолетов — 436;
- вертолетов — 353;
- наземных робототехнических комплексов — 1 607 (+12);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 336 224 (+2 161);
- крылатых ракет — 4 733;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 104 414 (+363);
- специальной техники — 4 259 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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