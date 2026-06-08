За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще по меньшей мере 1 330 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 566-е сутки полномасштабной войны превысили 1,374 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери РФ на 8 июня 2026 года

  • личного состава — около 1 374 950 (+1 330);
  • танков — 11 997 (+8);
  • боевых бронированных машин — 24 705 (+5);
  • артиллерийских систем — 43 564 (+85);
  • РСЗО — 1 847 (+3);
  • средств ПВО — 1 409 (+2);
  • самолетов — 436;
  • вертолетов — 353;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 607 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 336 224 (+2 161);
  • крылатых ракет — 4 733;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 104 414 (+363);
  • специальной техники — 4 259 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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