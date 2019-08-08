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Факты / Украина

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области 60 взрывов за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали за 6 августа 60 взрывов в Донецкой области. На Луганщине нарушения режима прекращения огня не было.

ОБСЄ

СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Количество взрывов в Донецкой области составило около 60.

Ранее, согласно предварительному отчету за 5 августа, комиссия фиксировала 27 взрывов.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и юго-востоку от Авдеевки (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка), в том числе на участках в 2-3 км от Донецкой фильтровальной станции, а также на юг и юго-восток от Светлодарска (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Читайте: Полтысячи обстрелов за трое суток: ОБСЕ фиксирует нарушения боевиками режима тишины

В Луганской области не было зафиксировано ни одного взрыва.

Ранее Факты ICTV писали о том, что боевики “ЛНР” подбили беспилотник ОБСЕ.

Источник: ОБСЕ

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