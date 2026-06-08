Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 8 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В течение дня агрессор нанес 50 авиационных ударов, применив 148 управляемых авиабомб.
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Кроме того, для огневого поражения наших позиций и близлежащих населенных пунктов захватчики привлекли 6 242 дрона-камикадзе и осуществили 2 338 обстрелов из различных видов вооружения.
Карта боевых действий в Украине на 8 июня 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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