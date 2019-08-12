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Факты / Происшествия

Оторвало полавтомобиля: в Одесской области в ДТП погибли четыре человека, трое в больнице

В Одесской области на автодороге Татарбунары-Вилково столкнулись три автомобиля.

Оторвало полавтомобиля: в Одесской области в ДТП погибли четыре человека, трое в больнице

В Одесской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Татарбунары-Вилково возле села Струмок столкнулись автомобили Fiat, Toyota и Volkswagen.

В результате столкновения погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

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Оторвало полавтомобиля: в Одесской области в ДТП погибли четыре человека, трое в больнице / 2 фотографии

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители пытаются установить личности погибших и обстоятельства аварии.

Ранее Факты ICTV писали о том, что под Киевом Volkswagen въехал в автобус.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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