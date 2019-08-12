В Одесской области на автодороге Татарбунары-Вилково столкнулись три автомобиля.
В Одесской области произошло смертельное ДТП. На автодороге Татарбунары-Вилково возле села Струмок столкнулись автомобили Fiat, Toyota и Volkswagen.
В результате столкновения погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Правоохранители пытаются установить личности погибших и обстоятельства аварии.
Ранее Факты ICTV писали о том, что под Киевом Volkswagen въехал в автобус.
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