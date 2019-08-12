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Факты / Происшествия

В Киеве на Окружной фура снесла с обочины две легковушки – есть раненые

В Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП. Фура снесла с обочины BMW и Volvo, отправив оба автомобиля в кювет.

В Киеве на Окружной фура снесла с обочины две легковушки – есть раненые

В Киеве грузовик разбил две легковушки, которые стояли на обочине. В Святошинском районе столицы фура снесла с обочины BMW и Volvo – в результате аварии пострадали два человека.

По словам очевидцев, BMW двигалось со стороны ТРЦ Lavina в сторону Академгородка. Из-за технических неисправностей около 08.30 автомобиль остановился на обочине. Водитель Volvo встал перед ним, чтобы оказать помощь. После этого случился сильный удар.

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В Киеве на Окружной фура снесла с обочины две легковушки – есть раненые / 6 фотографий

Дальнобойщик на полном ходу влетел в BMW, смяв авто и отбросив его в Volvo. Обе машины оказались в кювете.

Медики забрали с различными травмами водителя внедорожника и пассажирку BMW.

К слову, в Винницкой области в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса.

Источник: Информатор

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