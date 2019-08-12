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Відірвало півавто: на Одещині у ДТП загинуло четверо людей, троє у лікарні

В Одеській області на автошляху Татарбунари-Вилково зіткнулися три автомобілі.

Відірвало півавто: на Одещині у ДТП загинуло четверо людей, троє у лікарні

В Одеській області сталася смертельна ДТП. На автошляху Татарбунари-Вилково біля села Струмок зіткнулися автомобілі Fiat, Toyota та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення загинуло четверо людей, ще трьох госпіталізували.

Дивіться відео: Чотири людини загинули внаслідок ДТП на Одещині

Читайте: У Києві на Окружній фура знесла з узбіччя два легковика – є поранені

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Відірвало півавто: на Одещині у ДТП загинуло четверо людей, троє у лікарні / 2 фотографии

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Правоохоронці намагаються встановити особи загиблих та обставини аварії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що під Києвом Volkswagen в’їхав в автобус.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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