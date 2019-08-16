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На миллион: в Черновцах работница ювелирного месяц воровала украшения

В Черновцах продавщица одного из ювелирных магазинов в течение месяца присваивала ценные изделия.

На миллион: в Черновцах работница ювелирного месяц воровала украшения

В Черновцах в течение месяца, с 14-го июля по 14 августа, 28-летняя продавщица одного из ювелирных магазинов присваивала ценные украшения.

Своими действиями женщина нанесла владельцам магазина убытков на сумму свыше 980 тыс. грн.

За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство за присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, в Киеве недалеко от Дарницкого площади сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении, забрав у него $ 51,5 тыс.

Источник: Нацполиция

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