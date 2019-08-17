Из-за пожара одесского отеля Токио Стар начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Предварительно установлено, что пожар в Токио Стар начался из-за нарушения требований пожарной безопасности. ГБР уже начало расследование в отношении действий, которые привели к возникновению пожара и гибели людей.

Государственное бюро расследований также владеет информацией, что на момент возникновения пожара в Токио Стар работало 270 гостиничных номеров. В общем эвакуировали 136 человек.

Следователи ГБР проверяют выполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС при контроле противопожарной безопасности.

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Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

К слову, спасатели нашли девятого погибшего из-за пожара в Токио Стар.

Фото: Думская