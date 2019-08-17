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Факты / Происшествия

Пожар в Токио Стар: следователи нашли тело 9-го погибшего

Количество погибших в результате пожара в гостинице Токио Стар увеличилось до девяти человек.

Пожар в Токио Стар: следователи нашли тело 9-го погибшего

На месте пожара в гостинице Токио Стар спасатели нашли тело девятого погибшего.

По уточненной информации, 17 августа в 14.12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего, – сообщили в ГСЧС.

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Напомним, пожар в гостинице Токио Стар произошел ночью 17 августа. На месте трагедии спасатели нашли тела восьми погибших.

Еще десять человек пострадали, шесть из них находятся в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство. Правоохранители рассматривают три версии трагедии.

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