Количество погибших в результате пожара в гостинице Токио Стар увеличилось до девяти человек.

На месте пожара в гостинице Токио Стар спасатели нашли тело девятого погибшего.

По уточненной информации, 17 августа в 14.12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего, – сообщили в ГСЧС.

Читайте: Антисанитария и бордель вместо отеля: что известно о Токио Стар в Одессе

Напомним, пожар в гостинице Токио Стар произошел ночью 17 августа. На месте трагедии спасатели нашли тела восьми погибших.

Еще десять человек пострадали, шесть из них находятся в реанимации.

Полиция открыла уголовное производство. Правоохранители рассматривают три версии трагедии.