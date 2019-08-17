Через пожежу одеського готелю Токіо Стар розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

Попередньо встановлено, що пожежа у Токіо Стар розпочалася через порушення вимог пожежної безпеки. ДБР вже почало розслідування щодо дій, які призвели до виникнення пожежі і загибелі людей.

Державне бюро розслідувань також володіє інформацією, що на момент виникнення пожежі у Токіо Стар працювало 270 готельних номерів. Загалом евакуювали 136 осіб.

Слідчі ДБР перевіряють виконання службових обов’язків працівниками ДСНС під час контролю протипожежної безпеки.

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Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

До слова, рятувальники знайшли дев’ятого загиблого через пожежу у Токіо Стар.

Фото: Думская