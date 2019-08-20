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Факты / Происшествия

В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт

На обочине дороги на улице Короленко в Днепре припаркованный Voikswagen Passat попал в ловушку – под авто провалился асфальт.

У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт

Яма внезапно образовалась под правым передним колесом автомобиля.

Вокруг ямы также просел асфальт.

На помощь водителю прибыли спасатели.

Читайте: В центре Киеве два автомобиля провалились под асфальт

С помощью пневматических подушек и домкрата они вытащили машину из ямы.

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В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт / 2 фотографии

Недавно в Киеве возле Офиса президента из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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