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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт

На узбіччі дороги на вулиці Короленка у Дніпрі припаркований Voikswagen Passat потрапив у пастку – під авто провалився асфальт.

У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт

Яма раптово утворилася під правим переднім колесом автомобіля.

Навколо ями також просів асфальт.

На допомогу водієві прибули рятувальники.

Читайте: У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт

За допомогою пневматичних подушок та домкрату вони витягли машину з ями.

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У Дніпрі під припаркованим авто провалився асфальт / 2 фотографии

Нещодавно у Києві біля Офісу президента через проблеми з комунікаціями провалився асфальт.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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