На вулиці Хрещатик у Києві під двома машинами обрушився асфальт.

Під двома іномарками Citroen і Volkswagen провалився асфальт. Інцидент стався в центрі Києва на вулиці Хрещатик, 4.

Водій Volkswagen встиг вчасно виїхати тим самим, уникнувши глибокого провалу.

За словами водія Citroen, у дворі давно не було ремонту, але подібних випадків раніше не траплялося.

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Яма виявилася настільки глибокою, що авто наполовину опинилося під землею. Дістати його можливо тільки за допомогою евакуатора.

На аварійній ділянці парковки ще знаходилися два автомобілі.

Поліцейські негайно намагаються знайти власників авто, оскільки не виключають можливість подальшого обвалу.





















У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт / 5 фотографий

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