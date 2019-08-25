На улице Илларионовской, 3 в Днепре дети во время игры облили 8-летнего мальчика бензином и подожгли.

В Днепре дети во время игры во дворе облили 8-летнего мальчика бензином и подожгли.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

Волонтер Александра Сова-Тимошенко рассказала, что мальчика воспитывает только мама. Отец ребенка умер.

– Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Спасибо большое доктору высшей категории Артему Посунько и докторам реанимации. Сегодня уже закупили все, что нужно ребенку, – сказала она.

Мальчик должен был идти 1 сентября в 3-й класс.

Читайте: Пятеро на одну. Жестокое избиение школьницы сверстниками в Москве (18+)

Заведующий приемным отделением больницы Игорь Майденко сообщил, что ребенок пришел в сознание и находится в реанимации после операции в стабильном состоянии.

– У него ожоги 35 % тела. Пламя попало на голову, плечо, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация, – добавил врач.

Мама Кирилла написала заявление в полицию.

Напомним, в городе Березники в Пермском крае (Россия) подростки жестоко учинили расправу над знакомой. Они избили 13-летнюю девочку и подожгли ее волосы зажигалкой.