На вулиці Іларіонівській, 3 у Дніпрі діти під час гри облили 8-річного хлопчика бензином та підпалили.

У Дніпрі діти під час гри у дворі облили 8-річного хлопчика бензином і підпалили. Постраждалу дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Волонтер Олександра Сова-Тимошенко розповіла, що хлопчика виховує тільки мама. Батько дитини помер.

– Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей облив дитину ззаду і підпалив. Дякую велике лікарю вищої категорії Артему Посунько і лікарям реанімації. Сьогодні вже закупили все, що потрібно дитині, – сказала вона.

Хлопчик повинен був йти 1 вересня у 3-й клас.

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Завідувач приймальним відділенням лікарні Ігор Майденко повідомив, що дитина прийшла до тями та знаходиться в реанімації після операції в стабільному стані.

– У нього опіки 35% тіла. Полум’я потрапило на голову, плече, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація, – додав лікар.

Мама Кирила написала заяву в поліцію.

Нагадаємо, в місті Березники в Пермському краї (Росія) підлітки жорстоко вчинили розправу над знайомою. Вони побили 13-річну дівчинку і підпалили її волосся запальничкою.