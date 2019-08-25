На вулиці Іларіонівській, 3 у Дніпрі діти під час гри облили 8-річного хлопчика бензином та підпалили.
У Дніпрі діти під час гри у дворі облили 8-річного хлопчика бензином і підпалили. Постраждалу дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
Волонтер Олександра Сова-Тимошенко розповіла, що хлопчика виховує тільки мама. Батько дитини помер.
– Кирюша Яцун грав з усіма дітками у дворі, були дітки і старшого віку. Хтось із дітей облив дитину ззаду і підпалив. Дякую велике лікарю вищої категорії Артему Посунько і лікарям реанімації. Сьогодні вже закупили все, що потрібно дитині, – сказала вона.
Хлопчик повинен був йти 1 вересня у 3-й клас.
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Завідувач приймальним відділенням лікарні Ігор Майденко повідомив, що дитина прийшла до тями та знаходиться в реанімації після операції в стабільному стані.
– У нього опіки 35% тіла. Полум’я потрапило на голову, плече, передпліччя, стегна, гомілки. Дитині належить ряд операцій і реабілітація, – додав лікар.
Мама Кирила написала заяву в поліцію.
Нагадаємо, в місті Березники в Пермському краї (Росія) підлітки жорстоко вчинили розправу над знайомою. Вони побили 13-річну дівчинку і підпалили її волосся запальничкою.