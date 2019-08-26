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Факты / Происшествия

Девушку на матрасе унесло на километр в Азовское море

В Херсонской области спасли девушку, которую на надувном матрасе унесло волнами на километр от побережья Азовского моря.

Девушку на матрасе унесло на километр в Азовское море

В Херсонской области девушку на надувном матрасе унесло волнами на километр от побережья Азовского моря. Это произошло на воде возле села Геническая Горка.

Девушку спасли полицейские, которые проводили проверку правопорядка и услышали крики о помощи.

В полиции рассказали, что женщина уже почти полностью истощилась и, несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море.

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Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег.

Напомним, в Одесской области спасатели нашли погибшего парня, которого унесло в море в месте несанкционированного купания.

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