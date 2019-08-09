В Одесской области спасатели нашли погибшего парня, которого унесло в море в месте несанкционированного купания.

В Одесской области в Лиманском районе нашли тело 13-летнего парня, который накануне с 53-летним отчимом пошел купаться на несанкционированный пляж.

Их обоих накрыло волной и унесло в море. Пограничники на катере спасли мужчину, а вот поиски ребенка затянулись.

9 августа в 10.40 на расстоянии 70-80 метров от берега в районе села Григорьевка обнаружено тело погибшего мальчика, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды.

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На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГЧСЧ.

Напомним, 13-летний парень пропал 8 августа.