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Факты / Происшествия

На Днепропетровщине маршрутка с пассажирами столкнулась с фурой – 10 пострадавших

На Елизаветовском шоссе в Днепропетровской области столкнулась маршрутка и грузовик.

ДТП

10 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF. ДТП произошло вблизи села Елизаветовка в Днепропетровской области на Елизаветовском шоссе.

Лиц, получивших травмы, доставили в городскую больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС.

Читайте: Когда сел за руль: под Днепром взорвалось авто начальника полиции

Спасателем пришлось деблокировать водителя микроавтобуса с помощью гидравлического инструмента.

ДТП

К слову, во Львовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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