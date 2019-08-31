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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з фурою – 10 постраждалих

На Єлизаветівському шосе у Дніпропетровській області зіткнулася маршрутка і вантажівка.

ДТП

10 осіб постраждали у результаті зіткнення мікроавтобусу Mercedes і вантажного автомобіля DAF. ДТП сталася поблизу села Єлизаветівка у Дніпропетровській області на Єлизаветівському шосе.

Осіб, які отримали травми, доставили до міської лікарні.

На місці події працювали співробітники ДСНС.

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Рятувальникам довелося деблокувати водія мікроавтобусу за допомогою гідравлічного інструменту.

ДТП

До слова, у Львівській області сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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