На Єлизаветівському шосе у Дніпропетровській області зіткнулася маршрутка і вантажівка.

10 осіб постраждали у результаті зіткнення мікроавтобусу Mercedes і вантажного автомобіля DAF. ДТП сталася поблизу села Єлизаветівка у Дніпропетровській області на Єлизаветівському шосе.

Осіб, які отримали травми, доставили до міської лікарні.

На місці події працювали співробітники ДСНС.

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Рятувальникам довелося деблокувати водія мікроавтобусу за допомогою гідравлічного інструменту.

До слова, у Львівській області сталася ДТП за участю трьох автомобілів.