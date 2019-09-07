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Факты / Происшествия

В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей

В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четверо юношей, три женщины получили травмы.

В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей

На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области водитель ВАЗ-2101, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который двигался по левой полосе в направлении Житомира, вследствие чего произошло столкновение.

В результате происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения.

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Водителя Opel Insignia – 33-летнюю жительницу Николаевской области и ее двух пассажирок госпитализировали.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и протаранил электроопору.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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