В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четверо юношей, три женщины получили травмы.

На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области водитель ВАЗ-2101, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который двигался по левой полосе в направлении Житомира, вследствие чего произошло столкновение.

В результате происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения.

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Водителя Opel Insignia – 33-летнюю жительницу Николаевской области и ее двух пассажирок госпитализировали.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 УК Украины.















В Житомирской области столкнулись две легковушки – погибли четверо юношей / 4 фотографии

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