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Факти / Надзвичайні події

У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків

У Житомирській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо юнаків, три жінки травмувалися.

У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків

На автодорозі Київ-Чоп у Житомирській області водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю Opel Insignia,  який рухався по лівій смузі в напрямку Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.

Внаслідок події від отриманих травм загинули 26-річний водій та три пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та 2004 років народження.

Читайте: ДТП на мосту Патона в Києві: зіткнулися чотири авто

Водія Opel Insignia – 33-річну жительку Миколаївської області та її двох пасажирок госпіталізували.

Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 КК України.

 

У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що  у Рівному 52-річний чоловік помер за кермом вантажівки та протаранив електроопору.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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