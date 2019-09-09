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Факты / Происшествия

Ножом в сердце: под Киевом убили мужчину и выбросили труп в канаву

В Белогородке местный житель случайно нашел труп мужчины в канаве.

Ножом в сердце: под Киевом убили мужчину и выбросили труп в канаву

В канаве села Белогородка Киевской области найден труп мужчины. Тело обнаружил местный житель.

По его словам, он возвращался домой и увидел человека. Он подошел, чтобы предложить помощь, но мужчина был мертв.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили орудия убийства и начали опрашивать свидетелей.

Продавщица рассказала, что видела убитого с другом. Они спрашивали у нее как пройти на улице Физкультурную.

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Также их видел местный житель. Он рассказал, что сначала видел их двоих, а потом обратил внимание на то, что мужчина возвращается уже один. Таким образом удалось выйти на убийцу.

Оказалось, что убийца мужчина 1984 года рождения, который приехал с востока Украины и жил здесь со своим другом. Его он и убил.

Жертвой оказался 34-летний киевлянин, который работал со своим убийцей на стройке.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 2 сентября на свалке города Лозовая Харьковской области нашли тело убитой женщины.

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