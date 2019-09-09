У Білогородці місцевий житель випадково знайшов труп чоловіка в канаві.

В канаві села Білогородка Київської області знайдено труп чоловіка. Тіло виявив місцевий житель.

За його словами, він повертався додому і побачив людину. Він підійшов, щоб запропонувати допомогу, але чоловік був мертвий.

Прибулі на місце поліцейські не виявили знаряддя вбивства і почали опитувати свідків. Продавчиня розповіла, що бачила вбитого з другом. Вони запитували у неї, як пройти на вулицю Фізкультурну.

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Також їх бачив місцевий житель. Він розповів, що спочатку бачив їх двох, а потім звернув увагу на те, що чоловік повертається вже один. Таким чином вдалося вийти на вбивцю.

Виявилося, що вбивця чоловік 1984 року народження, який приїхав зі сходу України і жив тут зі своїм другом. Його він і вбив.

Жертвою виявився 34-річний киянин, який працював зі своїм вбивцею на будівництві.

Підозрюваний затриманий. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 вересня на сміттєзвалищі міста Лозова Харківської області знайшли тіло вбитої жінки.