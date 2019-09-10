В Оболонском районе Киева мужчина сделал замечание компании, которая распивала спиртные напитки во дворе жилого дома, после чего получил несколько ударов ножом в спину.

В Оболонском районе столицы 56-летний мужчина получил несколько ударов ножом в спину.

Он попросил отдыхающих не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина из компании на некоторое время отошел. Вскоре он вернулся с ножом и несколько раз ударил им оппонента в спину.

Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. Пострадавшего госпитализировали.

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После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники быстро вышли на его след и задержали нападавшего. Им оказался 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом.

По данному факту следователи начали уголовное производство за покушение на убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 2 сентября на свалке города Лозовая Харьковской области нашли тело убитой женщины.